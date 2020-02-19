Украинец покончил с собой в Польше: подробности трагедии

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В Польше, где ранее убили двух украинцев, умер еще один гражданин Украины.

Инцидент произошел в населенном пункте Гевартув, расположенном в Великопольском воеводстве на западе страны, еще на прошлой неделе, однако СМИ сообщили об этом лишь сейчас.

По данным slupca.pl, тело 34-летнего украинца обнаружили 12 февраля в сарае на участке, где он работал.

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Прибывшие на место трагедии полицейские и медики не обнаружили причастность третьих лиц к произошедшему и пришли к выводу, что причиной смерти стало самоубийство.

Как предполагается, украинский работник наложил на себя руки в ночь на 12 февраля – вечером накануне его видели в магазине, где он покупал алкоголь.

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Ранее в тот же день работодатель уволил его из-за пьянства.

Напомним, недавно сообщалось. что правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой скончался 36-летний заробитчанин Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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