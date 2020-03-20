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Украинец рассказал, что способствовало быстрому распространению коронавируса в Италии

20 марта, 04:26

Татьяна Власенко

Люди массово ринулись на юг страны

Распространению коронавирусной инфекции в Италии способствовала паника. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Артем Тодерян, родом из Черновицкой области, который уже около 10 лет живет в Милане.

"Когда вирус начал подбираться к Милану, в городе недели две ничего не происходило. Сначала власти не давали никаких указаний по этому поводу, и никакого беспокойства не было. Потом же начали закрывать на карантин маленькие города. Позже карантин ввели и в Милане. Когда появилась информация, что город могут закрыть, люди начали выбираться на юг, чтобы избежать заражения. А через неделю вся страна стала "красной" зоной. Таким образом паника людей только поспособствовала распространению вируса", – рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в Италии составило 2503 человека.

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В то же времявласти небольшого городка на севере Италии полностью побороли распространение коронавируса. Об успешном эксперименте итальянским и британским СМИ рассказал принимавший в нем участие профессор Андреа Кресанти из Имперского колледжа Лондона.

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Италия эпидемия карантин коронавирус

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