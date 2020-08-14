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Украинец с 13-летней дочерью погибли в ДТП в Польше: подробности и фото с места трагедии

14 августа, 14:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Отец погиб на месте аварии, а дочь-подросток скончалась в больнице от ран

Не прошло и месяца с тех пор, как в Польше трагически погиб украинец-заробитчанин, в Поморском воеводстве произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое наших сограждан. Трагедия случилась в четверг, 13 августа, в 18:00 в городе Лебень (коммуна Дамница).

По предварительным данным полиции, 36-летний водитель автомобиля Peugeot Expert на повороте дороги по неизвестным причинам съехал на правую обочину и врезался в дерево. В результате происшествия мужчина скончался на месте, а его 13-летняя дочь была доставлена ​​в больницу. К сожалению, ребенок не выжил, сообщает полиция Поморского воеводства.

Пресс-служба польских правоохранителей умолчала о гражданстве погибших, однако, по данным yavp.pl, они были украинцами. Издание уточняет, что несмотря на все старания медиков, девочку-подростка спасти не удалось – она скончалась от многочисленных внутренних повреждений.

По данным Dziennik Bałtycki, за рулем был гражданин Украины Руслан О., со своей 13-летней дочерью Эвелиной.

Фото: pomorska.policja.gov.pl

Фото: pomorska.policja.gov.pl

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в страшном ДТП в Польше погибли двое молодых украинцев.

Также писалось, что трое украинцев погибли в ДТП в Польше. По неизвестной причине водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

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Источник: Сегодня

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