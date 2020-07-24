В Польше жуткой смертью погиб украинец-заробитчанин

В Польше, где ранее в этом году уже погиб один украинец, жуткий инцидент привел к смерти еще одного работника из Украины.

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Трагедия случилась в порту города Гданьск вечером 22 июля, сообщает trojmiasto.pl, где 31-летний заробитчанин работал грузчиком.

Во время погрузки удобрений, груз из укладчика рухнул на мужчину с двухметровой высоты. На место ЧП вызвали "скорую", но, несмотря на попытку реанимировать потерпевшего, он скончался в результате травмы головы.

Кроме того, на место трагической гибели украинца прибыли полицейские, а прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

О выдвинутых обвинениях либо задержаниях пока что не сообщается.

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Напомним, ранее в этом месяце в городе Пулавы в Люблинском воеводстве была жестоко убита молодая украинская работница – 45-летний молдованин, с которым Майя Ваколюк из Владимира-Волынского сожительствовала, нанес ей множественные ножевые ранения.

Кроме того, как мы уже сообщали, в прошлом году в Лодзинском воеводстве в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двух граждан Украины.

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