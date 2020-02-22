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Украинец в Польше погорел на таблетках для мужской силы

22 февраля, 07:42

Таможенники перехватили контрабанду препарата для любовных утех

Граждане Украины в Польше с завидным постоянством попадают в неприятные истории. Вот и на днях один из наших соотечественников погорел на попытке завезти в Евросоюз запрещенный препарат, обещающий повысить мужскую силу.

Как сообщает подразделение польской налоговой службы в Люблине, 27-летний украинец вез таблетки для потенции через пункт пропуска в Дорогуске.

При досмотре автомобиля парня были обнаружены 1000 таблеток "Золотого конька". Если верить написанному на упаковке, они предоставляют "неограниченные возможности любовной страсти".

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По словам горе-контрабандиста, препарат он вез в Польшу по просьбе знакомой. Товар деликатного свойства у мужчины изъяли, поскольку его перемещение через границу запрещено. Средство содержит экстракт морского конька – а этот вид небольших морских лучеперых рыб семейства игловых находится на грани исчезновения и охраняется Вашингтонской конвенцией CITES.

Фото: ubelskie.kas.gov.pl

Фото: ubelskie.kas.gov.pl

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800 аналогичных таблеток для потенции ввезти из Украины через пункт пропуска в Зосине пыталась и 55-летняя гражданка Польши. Женщина объяснила, что купила их якобы для собственных нужд. (Вот ведь шалунья такая. – Ред.) Товар у нее также изъяли.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Польше задержали украинцев с контрабандной черной икрой .

Новости "Сегодня" писали, что набитый под завязку контрабандой автобус остановили на границе с Польшей .

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Источник: Yavp.pl

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