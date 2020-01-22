Улицы испанского курорта Тосса-де-Мар покрылись пеной: видео

Местные жители говорят, что такое уже происходило в прошлом

Пока восточное побережье Испании переживает последствия катастрофы, которую принес с собой циклон "Глория", улицы испанского курорта Тосса-де-Мар покрылись пеной после урагана. Ее пришлось разгребать лопатами. Местные вспоминают: нечто подобное видели, но не в таких масштабах. Уникальное природное явление ученые объясняют так: пена – результат или высокой концентрации моющих средств в воде, или цветением водорослей. Происшествие обошлось без жертв.

А вот упомянутый ранее циклон "Глория" унес жизни пятерых человек. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что возле Валенсии погиб украинец. Причины гибели украинца расследуются, но по предварительной информации причин полагать, что он умер в результате насилия, нет, так как у погибшего были обнаружены признаки переохлаждения.

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Как сообщалось, в декабре минувшего года число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции составило 9 человек.Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону. Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

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