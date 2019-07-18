Урсула фон дер Ляйен объяснила опасность "Северного потока -2"

Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов

Фото: AFP

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "Северный поток — 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии", — утверждала она. "Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — добавила фон дер Ляйен.

"С европейской точки зрения, я считаю крайне важным иметь разнообразную комбинацию в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости", — сказала она. По ее мнению, "Северный поток — 2" имеет "экономическое, а также политическое измерение".

Как писали новости "Сегодня", в мае председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, заявила, что в политсиле осознают обеспокоенность Украины и других стран относительно строительства "Северного потока – 2", однако поддерживают проект.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отмечал, что данный проект не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет Германии экономическую выгоду.

В свою очередь посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства этого газопровода.

При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что тема газопровода "Северный поток – 2" является единственной в отношениях с Германией, относительно которой у Киева и Берлина разные точки зрения. При этом он добавил, что возможная остановка транзита российского голубого топлива по территории Украины после 2020 года станет для Германии "выстрелом себе в ногу".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

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