Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Урсула фон дер Ляйен объяснила опасность "Северного потока -2"

18 июля, 23:57

Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов

Фото: AFP

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "Северный поток — 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии", — утверждала она. "Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — добавила фон дер Ляйен.

"С европейской точки зрения, я считаю крайне важным иметь разнообразную комбинацию в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости", — сказала она. По ее мнению, "Северный поток — 2" имеет "экономическое, а также политическое измерение".

Как писали новости "Сегодня", в мае председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту Ангелу Меркель, заявила, что в политсиле осознают обеспокоенность Украины и других стран относительно строительства "Северного потока – 2", однако поддерживают проект.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отмечал, что данный проект не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет Германии экономическую выгоду. 

В свою очередь посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства этого газопровода.

При этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что тема газопровода "Северный поток – 2" является единственной в отношениях с Германией, относительно которой у Киева и Берлина разные точки зрения. При этом он добавил, что возможная остановка транзита российского голубого топлива по территории Украины после 2020 года станет для Германии "выстрелом себе в ногу".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийский OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Урсула фон дер Ляйен объяснила опасность "Северного потока -2"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии сделали новое заявление по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 18:42

Позицию Берлина озвучил глава Министерства иностранных дел Германии

Россия резко нарастила транзит газа через Украину из-за остановки "Северного потока"

Вчера, 13:29

В "Укртрансгазе" сообщили, что транзит вырос на 25%

Россия построила больше половины "Северного потока – 2"

Вчера, 09:16

В "Газпроме" уверяют, что строительство газопровода укладывается в определенные проектом сроки

Резолюция Ассамблеи ОБСЕ по "Северному потоку – 2": на что она повлияет

8 июля, 13:51

Судьбу проекта газопровода в обход Украины решит встреча Зеленского с Трампом, говорят эксперты

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)

Украинцам обманом повышают плату за обслуживание домов

Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Нацбанк разрешил выводить доллар без ограничений

Как клетчатка помогает похудеть и где она содержится

О ненастоящих скафандрах и симуляции полета на орбиту Луны

Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье

Как научиться принимать правильные решения всегда

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Кому категорически нельзя есть чеснок: вердикт врачей

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь