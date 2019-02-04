В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу
Пилота воздушного судна госпитализировали с незначительными травмами
Около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел днем 4 февраля во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее, пишет местное издание Kurier.
В результате случившегося никто не погиб – пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.
Как видно на видеозаписях с места инцидента, выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.
Впрочем, спустя некоторое время, чрезвычайным службам удалось достали самолет из воды.
Утечки топлива или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.
Напомним, в прошлом году в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия) получили ранения пять человек.
Также мы писали, что во время тренировочного полета перед началом авиашоу в международном аэропорту "Штефан Великий" в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате случившегося один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Кроме того, сообщалось об авиакатастрофе в американском штате Огайо, где во дворе частного дома рухнул небольшой самолет Douglas DC-3-65TP.
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