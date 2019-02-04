В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу

Пилота воздушного судна госпитализировали с незначительными травмами

Фото: Flickr

В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/87d/06b/5c587d06bce6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/87d/06b/5c587d06bce6e.jpg 2019-02-04T19:59:00+02:00 Евросоюз Пилота воздушного судна госпитализировали с незначительными травмами

Около австрийского города Зальцбург рухнул самолет Staudacher S-600. Инцидент произошел днем 4 февраля во время авиашоу, которое проходило в районе озера Вольфгангзее, пишет местное издание Kurier.

В результате случившегося никто не погиб – пилот, единственный член экипажа, отделался незначительными травмами.

Как видно на видеозаписях с места инцидента, выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.

Впрочем, спустя некоторое время, чрезвычайным службам удалось достали самолет из воды.

Утечки топлива или вредных веществ в озеро в результате инцидента не было.

Напомним, в прошлом году в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия) получили ранения пять человек.

Также мы писали, что во время тренировочного полета перед началом авиашоу в международном аэропорту "Штефан Великий" в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате случившегося один пилот погиб, еще один доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Кроме того, сообщалось об авиакатастрофе в американском штате Огайо, где во дворе частного дома рухнул небольшой самолет Douglas DC-3-65TP.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Австрии самолет "нырнул" в озеро во время авиашоу". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...