В Австрии запретят движение, которое финансировал стрелок из Крайстчерча

Австрийский канцлер Себастьян Курц призывает не допускать терпимости к опасным идеологиям

Себастьян Курц. Фото: AFP

В Австрии запретят движение, которое финансировал стрелок из Крайстчерча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4c/1b3/5c9b4c1b3ba4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4c/1b3/5c9b4c1b3ba4c.jpg 2019-03-27T12:14:00+02:00 Евросоюз Австрийский канцлер Себастьян Курц призывает не допускать терпимости к опасным идеологиям

Между "новозеландским стрелком" Брентоном Таррантом и ультраправым Идентаристским движением в Австрии действительно была финансовая связь, сообщает агентство APA с ссылкой на австрийского канцлера Себастьяна Курца.

Выступая 27 марта он также отметил, что правительство страны рассматривает возможность роспуска организации.

"Не должно быть терпимости к опасным идеологиям, вне зависимости от того, с какого направления они исходят", – сказал он.

Ранее стало известно, что Таррант посещал Австрию, а после того, как на счетах Идентаристского движения обнаружили "непропорционально большое пожертвование" от человека с такой фамилией, контрразведка обыскала квартиру лидера организации Мартина Селнера.

Стоит отметить, что антимусульманские взгляды Тарранта повторяют лозунги и идея движения Селнера.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.

Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате случившегося погибли более полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

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