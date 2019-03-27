В Австрии запретят движение, которое финансировал стрелок из Крайстчерча
Австрийский канцлер Себастьян Курц призывает не допускать терпимости к опасным идеологиям
Между "новозеландским стрелком" Брентоном Таррантом и ультраправым Идентаристским движением в Австрии действительно была финансовая связь, сообщает агентство APA с ссылкой на австрийского канцлера Себастьяна Курца.
Выступая 27 марта он также отметил, что правительство страны рассматривает возможность роспуска организации.
"Не должно быть терпимости к опасным идеологиям, вне зависимости от того, с какого направления они исходят", – сказал он.
Ранее стало известно, что Таррант посещал Австрию, а после того, как на счетах Идентаристского движения обнаружили "непропорционально большое пожертвование" от человека с такой фамилией, контрразведка обыскала квартиру лидера организации Мартина Селнера.
Стоит отметить, что антимусульманские взгляды Тарранта повторяют лозунги и идея движения Селнера.
Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.
Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате случившегося погибли более полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
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