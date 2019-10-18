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Барселона в огне и баррикадах: протесты превратились в уличные бои и погромы

18 октября, 08:03

На улицы города вышли тысячи людей

В Барселоне не прекращаются массовые протесты- на улицы вышли тысячи людей. Мирная акция снова закончилось беспорядками и потасовками с полицией, сообщает El Pais.

В частности, протестующие разбили витрину одного из банков и подожгли стулья уличного кафе, бросив их на дорогу. Также они жгли контейнеры с мусором. А центр каталонской столицы демонстранты и вовсе перекрыли.

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Во время протестов в Барселоне, Жироне и Таррагоне были задержаны 11 человек.

Напомним, на этой неделе Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет девять других бывших членов его правительства.

Это спровоцировало крупные народные волнения, в результате которых пострадали уже более ста человек.

Также мы сообщали, что МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии.

Все подробности в спецтеме Протесты в Барселоне

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