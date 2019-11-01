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В Бельгии 12 мигрантов спрятались внутри машины-рефрижератора

1 ноября, 03:05

Водитель вызвал полицию, заметив непрошеных гостей в кузове

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В Бельгии в грузовике-рефрижераторе обнаружили 12 мигрантов. Машина остановилась на автостоянке у магистрали, и водитель заметил в кузове незваных гостей – группа нелегалов пряталась рядом с овощами и фруктами.

"В машине было 12 взрослых мужчин из Сирии и Судана. Все – здоровые и невредимые", – рассказала спикер полиции Сара Фредерикс.

Напомним, что на прошлой неделе британские полицейские обнаружили в грузовике тела 39 мигрантов. Фурами нелегалы путешествуют довольно часто. Иногда – заскакивают на ходу. Так происходит, в частности, во французском портовом городе Кале, откуда грузовики на паромах переправляются в Великобританию.

В британской полиции отметили, что по этому делу были арестованы три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

На этой неделе полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

По сообщению полиции, все погибшие были гражданами КНР. Однако позднее появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

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Бельгия нелегалы грузовик мигранты

Источник: Сегодня

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