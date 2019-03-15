В Бельгии тысячи детей потребовали спасти планету: яркие фото и видео из Брюсселя

Юные митингующие призвали взрослых озаботиться изменениями климата и исправить ситуацию

В Бельгии тысячи детей потребовали спасти планету: яркие фото и видео из Брюсселя 2019-03-15T17:46:29+02:00 Евросоюз Юные митингующие призвали взрослых озаботиться изменениями климата и исправить ситуацию

По всему миру проходят экологические демонстрации – тысячи школьников и студентов в 80 странах вышли на улицы. Юные митингующие призывают взрослых задуматься об изменении климата.

Одна из крупнейших акций проходит в столице Евросоюза Брюсселе. По предварительным подсчетам, здесь собралось более 5 тыс. человек. Им не мешает ни шквальный ветер до 40 метров в секунду, ни дождь, который почти не прекращается с утра.

На городской вокзал вышли школьники, студенты, учителя, различные профсоюзные организации и просто неравнодушные люди. Увидев этот митинг, они присоединяется к маршу и требуют у властей принять действенные меры, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу



















В частности, они требуют сохранить чистоту воды, чтобы сохранить морские экосистемы и ограничить использование пластика.

У вокзала Гаре ду Миди, на одной из центральных станций, пока все спокойно, нет никаких заторов на дорогах и столкновений на площади. Сюда пришли в основном школьники. Здесь даже можно встретить целые классы, которые специально привели учителя.

Акция за сохранение климата продлится не менее трех часов, а сейчас все эти люди пройдут маршем по центральным улицам к административным зданиям.

Напомним, что в прошлом месяце в Брюсселе прошла многотысячная демонстрация подростков, которые требовали у чиновников подумать об экологии.

Кроме того, аналогичный протест проходил в Брюсселе и ранее – в декабрьской акции приняли участие около 65 тысяч человек.

Мы также писали, что 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира за ее общественную работу по борьбе с изменениями климата.

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