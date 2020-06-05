В Бельгии выступили против короля-расиста: что происходит

На фоне антирасистских протестов в США десятки тысяч человек потребовали снести установленный в Брюсселе памятник бельгийского короля Леопольда II из-за его колониальной политики.

Как сообщает Reuters, инициированные на этой неделе петиции за несколько дней собрали более 30 тысяч подписей за демонтаж памятника монарху.

Леопольд II известен своей кампанией по завоеванию и жесткой эксплуатации Конго в XIX веке, что привело к гибели, по разным подсчетам, от 1 до 15 млн жителей африканского государства.

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"Несмотря на это, Леопольда II чествуют по всей Бельгии, устанавливая статуи, проводя в его честь церемонии, называя его именем улицы и так далее. Мы не хотим стереть историю, но мы хотим стереть любое уважение к этому человеку", – пишут авторы петиции.

Фото: Flickr

Сбор подписей заканчивается 30 июня – в 60-ую годовщину независимости Демократической республики Конго.

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"В Брюсселе – 118 районов, в которых проживают почти 200 национальностей. Это столица Бельгии и Европы. И такой статуе нет места в Брюсселе или в Бельгии", – говорится в петиции.

Бельгийцы уже не впервые выступают против памятника этому монарху.

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А тем временем антирасистские протесты перекинулись с Америки на Европу – в нескольких столицах ЕС прошли манифестации против полицейской жестокости и дискриминации.

В самих США протесты, которые переросли в беспорядки с мародерством и гибелью людей, не утихают с 26 мая. За день до этого в соцсетях появилось видео с задержанием Джорджа Флойда, где он лежит на земле в наручниках, а полисмен Дерек Шовин давит ему коленом на шею. Из-за удушья мужчина позже и скончался.

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