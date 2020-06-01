Модного Сохо больше нет: бунт в Нью-Йорке глазами очевидца (фото, видео)

В США продолжает накаляться ситуация из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В частности, в Нью-Йорке всю ночь на 1 июня продолжались погромы, а полиция бездействовала.

Ставший очевидцем происходящего Денис Фраевич заявил, что протестные манифестации в Бруклине и Манхэттене завершились массовыми грабежами и вандализмом.

"Модного района Сохо с нами больше нет. Он был разграблен полностью", – пишет он на своей странице в Facebook.

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По его словам, власти города и штата расписались в своем бессилии, а Нью-Йорк отдали на откуп мародерам, чтобы те "спустили пар и успокоились". В связи с этим в город начали съезжаться грабители из соседних штатов – Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэна.

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"Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник", – делится Фраевич.

Мародеры "разбираются" с магазином Rolex в Нью-Йорке

Грабители на скейтах, великах и скутерах собирались в небольшие группы, что позволяло им мобильно перемещаться от одного магазина к другому. При этом мужчина заметил между мародерами некую координацию.

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Причем если некоторые магазины громили ради модной или дорогой одежды, то другие просто попадали "под раздачу" как "расистские" – среди них оказались арт-галереи, магазины косметики, кафе, товары для животных и другие.

Множество стен исписаны антиполицейскими лозунгами и BLM – аббревиатура от названия движения Black Lives Matter.

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Хаос на улицах происходил при полном бездействии правоохранительных органов.

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"Полицейские никого не трогают и, как бы, вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить поодиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию и против кого есть неоспоримые доказательства", – пишет Денис Фраевич.

Магазин Gucci в нью-йоркском Сохо после беспорядков

Несмотря на это, полицейских погромы стороной не обошли – очевидец утверждает об уничтоженной полицейской технике "в промышленных объемах".

Ситуацию в районе Сохо на Манхэттене удалось взять только под утро – полиция перекрыла окрестные улицы, оставив для грабителей несколько коридоров для выхода.

Напомним, что с 26 мая в США не утихают протесты. За день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили, а Шовина взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

При этом в самом Нью-Йорке были задержаны более 200 человек. Ранее основной удар протестующий нанесли по Бруклину, где в полицейских даже летели бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

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