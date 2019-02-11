В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера
Участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо
Полиция бельгийского города Монс объявила в воскресенье о 38 административных арестах участников манифестации "желтых жилетов", устроивших беспорядки накануне, в том числе акцию вандализма в отношении дома председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо.
Около сотни "желтых жилетов" провели в субботу в Монсе несогласованную манифестацию протеста, переросшую в действия, нарушавшие общественный порядок. В частности, участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо – бывшего мэра города и бывшего премьер-министра страны.
Читайте также
По данным полиции, эти действия "причинили ущерб" жилищу известного бельгийского политика.
Между тем, во Франции на очередные акции протеста "желтых жилетов" вышли 51,4 тысячи человек, при этом в столице страны, Париже, насчитали около четырех тысяч протестующих.
Также стоит добавить, что 6 февраля Францию захлестнула новая волна протестов, которые объединили профсоюзы и движение так называемых "желтых жилетов" – на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек.
Также сообщалось, что правительство Франции рассматривает вариант проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования "желтых жилетов".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На протесты "желтых жилетов" во Франции вышло более 50 тысяч человек
В ходе стычек с полицией были задержаны 36 протестующих
Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале, требуя повышения зарплаты
Протестующие требуют "достойной оплаты труда в кинотеатрах", увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро
Париж парализован протестами: впечатляющие фото из столицы Франции
Манифестанты крушили витрины, "обменники" и жгли банкоматы, не обошлось и без столкновений с полицией
Макрон думает над проведением референдума во Франции – СМИ
Всенародный опрос может состояться 26 мая