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В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

Сегодня, 01:26

Участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо

Фото: Getty Images
В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0b2/ca1/5c60b2ca15b2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0b2/ca1/5c60b2ca15b2f.jpg Евросоюз Участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо

Полиция бельгийского города Монс объявила в воскресенье о 38 административных арестах участников манифестации "желтых жилетов", устроивших беспорядки накануне, в том числе акцию вандализма в отношении дома председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо.

Около сотни "желтых жилетов" провели в субботу в Монсе несогласованную манифестацию протеста, переросшую в действия, нарушавшие общественный порядок. В частности, участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо – бывшего мэра города и бывшего премьер-министра страны.

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По данным полиции, эти действия "причинили ущерб" жилищу известного бельгийского политика.

Между тем, во Франции на очередные акции протеста "желтых жилетов" вышли 51,4 тысячи человек, при этом в столице страны, Париже, насчитали около четырех тысяч протестующих.

Также стоит добавить, что 6 февраля Францию захлестнула новая волна протестов, которые объединили профсоюзы и движение так называемых "желтых жилетов" – на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек.

Также сообщалось, что правительство Франции рассматривает вариант проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования "желтых жилетов".

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Тег Бельгия, вандализм, экс-премьер, желтые жилеты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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