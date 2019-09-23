Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

В Британии 81-летняя бабушка голыми руками отбилась от грабительницы

23 сентября, 05:34

Пенсионерка перехватила молодую воровку и хорошенько ее отделала

В Британии 92-летняя старушка отбилась от воровки на улице

В Британии 92-летняя старушка отбилась от воровки на улице / Фото: Сегодня

В Великобритании 81-летняя пенсионерка из Бирмингема смогла голыми руками отбиться от наглой воровки.

Девушка попыталась задурить голову старушке, пока та снимала деньги в банкомате, а потом попыталась выхватить ее деньги и карточку.

Впрочем, бабушка не растерялась и схватила бандитку за волосы и одежду, а потом так серьезно потрепала преступницу, что та едва унесла ноги.

Напомним, что в Киеве задержали очередную банду "клофелинщиков" , которые подозреваются в двух разбойных нападениях и угоне машины. Самой младшей участнице преступной группы 15 лет.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что в начале августа обстрелял Mitsubishi Pajero на Киевской трассе, а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.

Также мы писали о том, как полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии уголовных преступлений, совершенных на территории Черкасской области.

По данным ведомства, задержанные являются жителями города Смела. Они могут быть причастны к совершению краж, ограблений и разбойных нападений. Один из мужчин именует себя криминальным авторитетом города, так называемым "смотрящим".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Великобритания бабушка старушка Британия воровка

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилия
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилияРоссия
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсациюFun
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять
Нормандский хаос: готова ли Украина выполнять "формулу Штайнмайера" и на каких условияхУкраина
Немецкий дипломат:
Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для УкраиныПолитика
Переговоры о новом контракте на транзит газа с Россией: Украина озвучила позицию
Переговоры о новом контракте на транзит газа с Россией: Украина озвучила позициюЭкономика

Новости партнеров

Loading...