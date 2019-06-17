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В Британии и России рассматривают возможность встречи Путина и Мэй на саммите G20

17 июня, 09:35

Саммит станет последним мероприятием для Терезы Мэй на должности премьер-министра.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Власти Великобритании и России рассматривают возможности для встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, где, как полагают, Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом. Об этом сообщило The Guardian.

"Великобритания и Россия рассматривают возможности оттепели в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца", – пишет издание.

Предполагается, что встреча Путина и Мэй должна улучшить отношения между двумя странами.

Подчеркивается, что "встреча двух лидеров не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима".

Саммит станет последним международным мероприятием для Мэй в качестве премьер-министра.

"Если бы встреча состоялась, это была бы первая встреча на таком уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года – эпизод, который привел к высылке 23 российских дипломатов Великобританией, за которой последовала высылка аналогичного числа британских дипломатов из России", – уточняет The Guardian.

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По данным источника, Великобритании сложно анализировать ситуацию в России из-за высылки британских дипломатов.

Лондон не ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за эпизод с отравлением Скрипалей или разрешит экстрадицию двух агентов ГРУ для суда в Великобритании. Однако, как отмечает газета, признание того, что подобные инциденты не повторятся, может быть достаточным для того, чтобы разблокировать российско-британские отношения.

"Британии нужна уверенность, что Россия сделала правильные выводы из этого эпизода", – отмечает газета.

Напомним, прокуратура Британии возлагает ответственность за отравление Скрипалей на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Ранее глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых вполне обоснованно подозревают в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, будут арестованы Великобританией или ее союзниками в случае выезда за пределы РФ.

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Тег Путин, встреча, Тереза Мэй, саммит g20

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Источник:

The Guardian

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