В Британии начался суд над основателем WikiLeaks
Королевский суд Саусуорка рассмотрит дело о неявке Джулиана Ассанжа на суд в 2012 году и запрос о его экстрадиции в США
Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее сегодня был арестован в эквадорском посольстве в Лондоне, будет рассматривать Королевский суд Саусуорка.
Соответствующее решение 11 апреля принял судья Вестминстерского суда Лондона Майкл Сноу, признав его виновным в неявке в суд в 2012 году и, таким образом, нарушении условий освобождения под залог.
Следующее заседание состоится 12 июня – к этому моменту США должны будут предоставить документы по экстрадиции Ассанжа. До следующего заседания основатель WikiLeaks будет находиться под стражей.
Кроме того, 2 мая состоятся слушания, которые будут проходить в режиме видеосвязи.
Адвокат Джулиана Ассанжа считает, что срок его приговора за неявку в суд в 2012 году не превысит 12 месяцев.
Кроме того, 11 апреля стало известно, что эквадорские власти лишили его гражданства Эквадора и статуса беженца – таким образом, Скотленд-Ярд смог арестовать его в здании посольства.
Напомним, ранее в США подтвердили, что основатель WikiLeaks был арестован по американскому ордеру в рамках американо-британского договора, и что максимальное наказание, которое ему грозит после экстрадиции – пять лет лишения свободы.
Мы также писали, что после задержания президент Эквадора Ленин Морено признался, что согласился выдать Ассанжа Великобритании только при условии, что его не экстрадируют в страну, где журналисту будут грозить смертная казнь либо пытки.
Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Британии начался суд над основателем WikiLeaks". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арест Джулиана Ассанжа в Лондоне: названа официальная причина
В Скотленд-Ярде озвучили, на основании какого документа они задержали основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора
В Эквадоре обещают принять решение о судьбе Ассанжа
Эквадор определит статус Ассанжа, когда сочтет это необходимым
Эквадор решил частично восстановить доступ к коммуникациям для Ассанжа
Создатель WikiLeaks не покидал территорию посольства Эквадора в Лондоне в течение последних шести лет