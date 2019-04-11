В Британии начался суд над основателем WikiLeaks

Королевский суд Саусуорка рассмотрит дело о неявке Джулиана Ассанжа на суд в 2012 году и запрос о его экстрадиции в США

Джулиан Ассанж. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее сегодня был арестован в эквадорском посольстве в Лондоне, будет рассматривать Королевский суд Саусуорка.

Соответствующее решение 11 апреля принял судья Вестминстерского суда Лондона Майкл Сноу, признав его виновным в неявке в суд в 2012 году и, таким образом, нарушении условий освобождения под залог.

Следующее заседание состоится 12 июня – к этому моменту США должны будут предоставить документы по экстрадиции Ассанжа. До следующего заседания основатель WikiLeaks будет находиться под стражей.

Кроме того, 2 мая состоятся слушания, которые будут проходить в режиме видеосвязи.

Адвокат Джулиана Ассанжа считает, что срок его приговора за неявку в суд в 2012 году не превысит 12 месяцев.

Кроме того, 11 апреля стало известно, что эквадорские власти лишили его гражданства Эквадора и статуса беженца – таким образом, Скотленд-Ярд смог арестовать его в здании посольства.

Напомним, ранее в США подтвердили, что основатель WikiLeaks был арестован по американскому ордеру в рамках американо-британского договора, и что максимальное наказание, которое ему грозит после экстрадиции – пять лет лишения свободы.

Мы также писали, что после задержания президент Эквадора Ленин Морено признался, что согласился выдать Ассанжа Великобритании только при условии, что его не экстрадируют в страну, где журналисту будут грозить смертная казнь либо пытки.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию о убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии начался суд над основателем WikiLeaks". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.