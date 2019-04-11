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Стало известно о наказании для Ассанжа в США

Сегодня, 16:56

Основатель WikiLeaks был арестован в Лондоне в рамках американо-британского договора о выдаче

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж. Фото: AFP

Власти США предъявили арестованному сегодня в эквадорском посольстве в Лондоне основателю проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в сговоре с целью участия в хакерской деятельности.

Об этом 11 апреля заявили в Министерстве юстиции США.

"47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован сегодня в Великобритании в рамках американо-британского договора о выдаче в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения проникновения в компьютерную сеть и согласии на взлом системы паролей на защищенном компьютере правительства США", — говорится в распространенном сегодня документе.

В ведомстве назвали и максимальное наказание в том случае, если суд признает его виновным – лишение свободы сроком на пять лет.

Кроме того, сотрудница пресс-службы Минюста Николь Навас-Оксман подтвердила, что арест был произведен по ордеру США, о чем ранее сообщили в Скотленд-Ярде.

"Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж был арестован в связи с предварительным запросом на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов", — сказала она.

Напомним, после ареста президент Эквадора Ленин Морено признался, что согласился выдать Ассанжа Великобритании при одном условии: его не должны экстрадировать в страну, где журналисту будут грозить смертная казнь либо пытки.

Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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Тег Великобритания, США, посольство, ассанж, экстрадиция

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Источник:

ТАСС

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