Стало известно о наказании для Ассанжа в США
Основатель WikiLeaks был арестован в Лондоне в рамках американо-британского договора о выдаче
Власти США предъявили арестованному сегодня в эквадорском посольстве в Лондоне основателю проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в сговоре с целью участия в хакерской деятельности.
Об этом 11 апреля заявили в Министерстве юстиции США.
"47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован сегодня в Великобритании в рамках американо-британского договора о выдаче в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения проникновения в компьютерную сеть и согласии на взлом системы паролей на защищенном компьютере правительства США", — говорится в распространенном сегодня документе.
В ведомстве назвали и максимальное наказание в том случае, если суд признает его виновным – лишение свободы сроком на пять лет.
Кроме того, сотрудница пресс-службы Минюста Николь Навас-Оксман подтвердила, что арест был произведен по ордеру США, о чем ранее сообщили в Скотленд-Ярде.
"Я могу подтвердить, что Джулиан Ассанж был арестован в связи с предварительным запросом на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов", — сказала она.
Напомним, после ареста президент Эквадора Ленин Морено признался, что согласился выдать Ассанжа Великобритании при одном условии: его не должны экстрадировать в страну, где журналисту будут грозить смертная казнь либо пытки.
Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Подробнее смотрите в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно о наказании для Ассанжа в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убирать за котом и мыть туалет: Посольство Эквадора предъявило требования Ассанжу
Руководстсво дипмиссии составило список требований, в случае невыполнения которых основатель Wikileaks будет вынужден покинуть посольство
Ассанжу предоставлен статус беженца в Эквадоре
Создатель WikiLeaks не покидал территорию посольства Эквадора в Лондоне в течение последних шести лет
Эквадор может выдать Британии основателя WikiLeaks Ассанжа – СМИ
Выдача может состоятся на следующей неделе