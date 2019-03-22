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В Британии строят бункер на случай "жесткого" Brexit

Сегодня, 18:00

В Британии начали операцию "Редфорд" на тот случай, если королевство покинет ЕС без соглашения

Фото: Pixabay
В Британии строят бункер на случай "жесткого" Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/504/30d/5c950430dbbf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/504/30d/5c950430dbbf9.jpg Евросоюз В Британии начали операцию "Редфорд" на тот случай, если королевство покинет ЕС без соглашения

Под зданием правительства Великобритании появится специальный бункер, в котором в случае опасности после так называемого "жесткого" Brexit будет координироваться развертывание вооруженных сил королевства, пишет Politico.

По данным издания, при министерстве обороны Соединенного Королевства был создан центр военных операций, главная цель которого – регулировать дислокацию британских войск в том случае, если страна решит выйти из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

"Операции будут координироваться из секретного бункера в Уайтхолле – здания правительства", – говорится в сообщении.

Операция, в рамках которой британское Минобороны готовится к сценарию без соглашения, получила название "Редфолд" (Redfold), а планы правительства на случай "жесткого" Brexit – "Йеллоухаммер" (Yellowhammer).

Напомним, что еще в декабре министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию – без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тыс. военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

Как уже сообщалось, заместитель спикера Палаты общин Линдси Хойл посоветовал британским депутатам улучшить личную безопасность, чтобы избежать риска нападения или публичных оскорблений из-за Brexit.

Мы также писали, что Великобритания приняла сценарии Брюсселя, в соответствии с которыми дата выхода королевства из ЕС переносится на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от одобрения парламентом сделки по Brexit.

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Тег Великобритания, армия, выход, брексит, Brexit

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