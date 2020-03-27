Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Британии у министра здравоохранения нашли коронавирус

27 марта, 16:25

Станислав Кожемякин

В связи с диагнозом Мэтт Хэнкок самоизолировался и работает удаленно

Вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном об инфицировании коронавирусом SARS-CoV-2 сообщил и член его Кабинета – министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

О поставленном ему диагнозе глава британского Минздрава сообщил 27 марта на своей странице в Twitter.

"Следуя рекомендациям медиков, мне посоветовали провериться на коронавирус. Мой тест оказался положительным. К счастью, у меня слабые симптомы, и я работаю дома и самоизолируюсь. Жизненно важно следовать рекомендациям, чтобы защитить Национальную здравоохранительную и спасти жизни", – написал Хэнкок.

Реклама

Министр призвал всех, кто может работать удаленно, делать это, а также поблагодарил всех работников здравоохранительной системы Соединенного Королевства.

В тренде
"Если есть 500 евро, то вы улетите": в Милане застряли украинские заробитчане

Стоит отметить, что на данный момент в Британии официально зафиксировано больше 11,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции, включая 578 скончавшихся от этой болезни и 135 излечившихся.

В связи с этим 24 марта Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели: британцам разрешили выходить из дому только в магазины за самыми необходимыми товарами, один раз в день можно покинуть дом для занятия спортом на свежем воздухе, при этом запрещено собираться больше чем двум людям одновременно (если речь не идет о проживающих вместе).

Но даже это не насторожило жителей Лондона – в метро британской столицы в час пик не протолкнуться. Ситуацию пытался решить транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания эпидемия вирус Минздрав коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 мартаЕвросоюз
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
"Если есть 500 евро, то вы улетите": в Милане застряли украинские заробитчанеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...