В Британии у министра здравоохранения нашли коронавирус

В связи с диагнозом Мэтт Хэнкок самоизолировался и работает удаленно

Вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном об инфицировании коронавирусом SARS-CoV-2 сообщил и член его Кабинета – министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

О поставленном ему диагнозе глава британского Минздрава сообщил 27 марта на своей странице в Twitter.

"Следуя рекомендациям медиков, мне посоветовали провериться на коронавирус. Мой тест оказался положительным. К счастью, у меня слабые симптомы, и я работаю дома и самоизолируюсь. Жизненно важно следовать рекомендациям, чтобы защитить Национальную здравоохранительную и спасти жизни", – написал Хэнкок.

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Министр призвал всех, кто может работать удаленно, делать это, а также поблагодарил всех работников здравоохранительной системы Соединенного Королевства.

Стоит отметить, что на данный момент в Британии официально зафиксировано больше 11,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции, включая 578 скончавшихся от этой болезни и 135 излечившихся.

В связи с этим 24 марта Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели: британцам разрешили выходить из дому только в магазины за самыми необходимыми товарами, один раз в день можно покинуть дом для занятия спортом на свежем воздухе, при этом запрещено собираться больше чем двум людям одновременно (если речь не идет о проживающих вместе).

Но даже это не насторожило жителей Лондона – в метро британской столицы в час пик не протолкнуться. Ситуацию пытался решить транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

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