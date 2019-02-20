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В Брюсселе начали пересматривать соглашение о Brexit

Сегодня, 23:40

Тереза Мэй прибыла на переговоры для обсуждений соглашения

Фото: Getty Images
В Брюсселе начали пересматривать соглашение о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7b2/60b/5c47b260bd0e2.jpg Евросоюз Тереза Мэй прибыла на переговоры для обсуждений соглашения

В Брюсселе уже начали пересматривать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл, передает Bloomberg.

Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Брюссель 20 февраля в поисках изменений к соглашению, а саммит в Египте в воскресенье, 24 февраля, рассматривается как новая возможность для переговоров сторон.

"Я думаю, что договоренность заключается уже, не надо ехать в Шарм-эль-Шейх, чтобы это сделать. Есть постоянный контакт", – сказал Боррелл.

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Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.

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Тег Великобритания, брюссель, ЕС, выход, соглашение, Brexit

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