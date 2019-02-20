В Брюсселе начали пересматривать соглашение о Brexit
Тереза Мэй прибыла на переговоры для обсуждений соглашения
В Брюсселе уже начали пересматривать соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл, передает Bloomberg.
Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в Брюссель 20 февраля в поисках изменений к соглашению, а саммит в Египте в воскресенье, 24 февраля, рассматривается как новая возможность для переговоров сторон.
"Я думаю, что договоренность заключается уже, не надо ехать в Шарм-эль-Шейх, чтобы это сделать. Есть постоянный контакт", – сказал Боррелл.
Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти 27 февраля. За день до этого перед британскими министрами о прогрессе по сделке отчитается Мэй. Если ей не удастся добиться изменений в соглашении, то в парламенте проголосуют по предложениям депутатов.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.
Лидер Палаты общин заявила о готовности Великобритании к "жесткому" Brexit.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Брюсселе начали пересматривать соглашение о Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автогиганты уходят из Великобритании: Honda сделала заявление
Европейская штаб-квартира Honda переезжать не будет, но завод закроют
Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом
По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм
Угрозы "жесткого" Brexit: еще один автопроизводитель намерен уйти из Великобритании
Официального заявления не было, но, по данным СМИ, завод в Суиндоне могут закрыть
"Просыпайтесь": Макрон выступит с большим обращением к европейцам о Brexit
Место и дата выступления еще не установлены