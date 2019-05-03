Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Брюсселе прошла акция в поддержку Сущенко

3 мая, 16:29

От России требуют прекратить политические преследования и гарантировать свободу выражения мнений

Фото: facebook.com/UkraineEUMission
Фото: facebook.com/UkraineEUMission.

Представители украинских громад Бельгии и украинские дипломаты во Всемирный день свободы прессы 3 мая провели в центре Брюсселя акцию в поддержку незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко. Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Бельгии.

"Свобода прессы и право на свободное выражение является основой любого демократического общества. Во Всемирный день свободы прессы мы требуем от России освободить незаконно заключенного по политически мотивированным обвинениям украинского журналиста Романа Cущенко, прекратить политические преследования и гарантировать свободу выражения мнений во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, брюссель, Сущенко

Вы сейчас просматриваете новость " В Брюсселе прошла акция в поддержку Сущенко". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узник Кремля Сущенко рассказал о дефиците новостей из Украины

Вчера, 15:45

Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в четыре месяца

В Европарламенте призвали Россию освободить Сущенко

18 апреля, 12:54

Россия нападает на свободу слова, и ее действия против журналистов подвергаются резкой критике

В киевской мэрии открылась выставка рисунков узника Кремля Романа Сущенко

4 апреля, 22:31

Выставка "Не вмирає душа наша, не вмирає воля..." посвящена борьбе украинского народа за независимость

Геращенко получила письма от Сенцова и Карпюка: что пишут политзаключенные

22 февраля, 14:43

Сенцов даже в тюрьме видел, как пристыдили Скабееву в ПАСЕ, а Сущенко прислал нарисованную мелом открытку

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Апаршин о возможности восстановления ядерного статуса Украины

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

В китайском зоопарке показали малыша редкой курносой обезьяны

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Закон о коммуналке в действии: стоит ли бояться штрафов

Польша нашла замену российской нефти

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

"Чтобы не рухнул?": Оккупанты вводят жесткие ограничения на мосту