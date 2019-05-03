В Брюсселе прошла акция в поддержку Сущенко

От России требуют прекратить политические преследования и гарантировать свободу выражения мнений

Фото: facebook.com/UkraineEUMission.

Представители украинских громад Бельгии и украинские дипломаты во Всемирный день свободы прессы 3 мая провели в центре Брюсселя акцию в поддержку незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко. Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Бельгии.

"Свобода прессы и право на свободное выражение является основой любого демократического общества. Во Всемирный день свободы прессы мы требуем от России освободить незаконно заключенного по политически мотивированным обвинениям украинского журналиста Романа Cущенко, прекратить политические преследования и гарантировать свободу выражения мнений во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее Роман Сущенко рассказал об условиях содержания в колонии строгого режима. Политзаключенный пишет об ужасных условиях конвоирования, запугивания и унижения осужденных. Говорит, ему тревожно и страшно. К своему письму добавил рисунок, на котором изображен потерянный "Руанский собор".

Напомним, что во время заключения у Романа Сущенко ухудшилось состояние - врачи колонии в селе Утробино поставили ему диагноз "артериальная гипертензия".

Как уже сообщалось, Верховный суд РФ подтвердил законность "приговора" украинскому политзаключенному. Еще 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

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