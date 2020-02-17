В Брюсселе сделали четко заявление по США: Отношения не могут быть прежними

В настоящее время у Брюсселя и Вашингтона есть серьезные разногласия, отметил Боррель

Жозеп Боррель. Фото: facebook.com/conjosepborrell

Европейский союз должен реагировать на те действия США, которые противоречат принципам Брюсселя. С таким заявлением выступил в воскресенье в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы не считаем, что США – наш враг. Наоборот, Европа не может гарантировать свою безопасность без трансатлантического союза, – сказал он. - Но мы также должны реагировать, когда США занимает позицию, которая не отвечает нашим принципам и ценностям".

По словам Борреля, отношения между ЕС и США не могут быть прежними.

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"Наши отношения с США не могут быть прежними, потому что у нас очень разная история. Но, бесспорно, наши отношения с США основаны на общих ценностях", – отметил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в настоящее время у Брюсселя и Вашингтона есть серьезные разногласия.

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"Разногласия огромные, например по иранской сделке", – добавил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из "ядерной сделки" и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

Со временем США возобновили санкции против Ирана.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем, с которым среди прочего обсудил и ситуацию в Украине.

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