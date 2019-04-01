В Брюсселе "желтые жилеты" устроили погром
Среди "желтых жилетов" были граждане Франции и Нидерландов
К многотысячной манифестации в Брюсселе (Бельгия) в защиту климата 31 марта примкнули несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Об этом сообщает телеканал RTBF.
Когда колонна, начавшая движение от Северного вокзала бельгийской столицы, дошла до улицы Луа, где расположены здания правительственных учреждений и институтов ЕС, люди в "желтых жилетах" отделились от манифестантов, требовавших принятия"климатического закона", и начали бить стекла.
Среди "желтых жилетов" были граждане Франции и Нидерландов.
В Брюсселе гражданское объединение Rise for Climate Belgium организовало 31 марта пятую "общенациональную и европейскую" манифестацию, в которой приняли участие около 8 тыс. человек.
Они протестовали из-за того, что на прошедшей неделе в парламенте Бельгии отвергли законодательный проект социалистов и "зеленых" по пересмотру одной из статей конституции с целью включения в нее требований по защите климата.
СМИ Бельгии также сообщают об аналогичной манифестации в Льеже, собравшей более 2 тыс. участников.
Бельгийские "желтые жилеты" ранее подхватили акцию у своих французских коллег. Во время протестов в Брюсселе не обходилось и без столкновений с полицией.
Между тем, накануне во Франции в акции "желтых жилетов" сегодня приняли участие 33,7 тыс. человек, в том числе в Париже 4 тыс. В стране прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, что в прошлую субботу, 23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.
Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Брюсселе "желтые жилеты" устроили погром". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 34 тысячи человек
Сегодня прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов"
Во Франции "Желтые жилеты" собираются выйти на юбилейную акцию протеста
Протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля
Лидеру "желтых жилетов" во Франции вынесли приговор
Эрика Друэ, который стоял у истоков движения, решили не садить в тюрьму, как требовала прокуратура
Из-за "желтых жилетов" во Франции рухнули продажи шампанского
Специалисты обеспокоены сокращением числа туристов в стране