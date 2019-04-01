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В Брюсселе "желтые жилеты" устроили погром

Сегодня, 02:51

Среди "желтых жилетов" были граждане Франции и Нидерландов

Фото: Tous droits reserves
Фото: Tous droits reserves.
В Брюсселе "желтые жилеты" устроили погром //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/152/26b/5ca15226b5a26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/152/26b/5ca15226b5a26.jpg Евросоюз Среди «желтых жилетов» были граждане Франции и Нидерландов

К многотысячной манифестации в Брюсселе (Бельгия) в защиту климата 31 марта примкнули несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Когда колонна, начавшая движение от Северного вокзала бельгийской столицы, дошла до улицы Луа, где расположены здания правительственных учреждений и институтов ЕС, люди в "желтых жилетах" отделились от манифестантов, требовавших принятия"климатического закона", и начали бить стекла.

Среди "желтых жилетов" были граждане Франции и Нидерландов.

В Брюсселе гражданское объединение Rise for Climate Belgium организовало 31 марта пятую "общенациональную и европейскую" манифестацию, в которой приняли участие около 8 тыс. человек.

Они протестовали из-за того, что на прошедшей неделе в парламенте Бельгии отвергли законодательный проект социалистов и "зеленых" по пересмотру одной из статей конституции с целью включения в нее требований по защите климата.

СМИ Бельгии также сообщают об аналогичной манифестации в Льеже, собравшей более 2 тыс. участников.

Бельгийские "желтые жилеты" ранее подхватили акцию у своих французских коллег. Во время протестов в Брюсселе не обходилось и без столкновений с полицией.

Между тем, накануне во Франции в акции "желтых жилетов" сегодня приняли участие 33,7 тыс. человек, в том числе в Париже 4 тыс. В стране прошла 20-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что в прошлую субботу, 23 марта, на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже.

Мы также писали о приговоре, который основателю протестного движения Эрику Друэ вынес Уголовный суд Парижа за две несанкционированные демонстрации 22 декабря и 2 января.

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Тег брюссель, погромы, желтые жилеты

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