В центре Рима у церкви обрушилась крыша

В момент обрушения церковь Сан-Джузеппе-деи-Фален была закрыта для посещения

В четверг, 30 августа, в Риме у церкви Сан-Джузеппе-деи-Фален, расположенной в центре города вблизи античного форума, обвалилась крыша.

Сейчас данных о пострадавших нет. В момент обрушения церковь была закрыта для посещения. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

Как сообщается, в результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.

#Roma Crolla il tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami (ex San Pietro in Carcere), sopra il Carcere Mamertino, più antico e famoso della Capitale (lì furono prigionieri, tra gli altri, gli apostoli Pietro e Paolo).

Video @emergenzavvf#History #Rome #RoofCollapse pic.twitter.com/GkiifnNjhs — Simone Melchionna (@simelch_) 30 августа 2018 г.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, украинка Наталья Елина и ее супруг, гражданин Молдовы Евгений Бабин, которые пострадали при обрушении моста в Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.