В центре Рима у церкви обрушилась крыша

Сегодня, 21:45

В момент обрушения церковь Сан-Джузеппе-деи-Фален была закрыта для посещения

twitter.com/CronacheNuoresi
twitter.com/CronacheNuoresi

В четверг, 30 августа, в Риме у церкви Сан-Джузеппе-деи-Фален, расположенной в центре города вблизи античного форума, обвалилась крыша.

Сейчас данных о пострадавших нет. В момент обрушения церковь была закрыта для посещения. Что стало причиной обрушения, пока неизвестно.

Как сообщается, в результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днемВласти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, украинка Наталья Елина и ее супруг, гражданин Молдовы Евгений Бабин, которые пострадали при обрушении моста в Генуезаписали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.
церковь, крыша, рим, обрушение
Источник:

Meduza

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения

21 Августа, 01:41

На записи видно, что в момент обрушения шел сильный дождь

Евросоюз

Разрушенный мост. Фото: AFP

Причины трагедии в Генуе: власти Италии сделали заявление

20 Августа, 17:10

Мост обрушился из-за разрыва стальных канатов, а пожарные сообщали о дефектах еще в феврале
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Трагедия в Италии: в Генуе решили восстановить обрушившийся мост

18 Августа, 21:18

Сначала путепровод снесут, на ликвидацию последствий ЧП выделили 500 миллионов евро

Евросоюз

Фото: Twitter

Италия ввела режим ЧС на 12 месяцев в связи с обрушением моста в Генуе

15 Августа, 20:33

На ликвидацию последствий трагедии потребуется 5 млн евро

Евросоюз

Фото: twitter.com/farmaciaserrage

Число жертв падения моста в Генуе возросло до 38

15 Августа, 10:15

Из-под завалов извлекли тела двоих подростков, еще один человек скончался в операционной

Евросоюз

Фото: twitter.com/farmaciaserrage

Рухнувший в Генуе мост снесут - замминистра транспорта Италии

14 Августа, 23:35

По последним данным, число погибших в результате обрушения моста Моранди составило 35 человек, среди жертв один ребенок
Загрузка...