Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В центре Варшавы мужчина в маске зарезал прохожего

Сегодня, 22:16

Полиции удалось задержать преступника

Фото: Pixabay

В центре Варшавы неизвестный мужчина в маске напал на прохожего. Как сообщает радиостанция RMF FM, спасти пострадавшего не удалось.

Инцидент произошел на улице Собеского в южной части центрального района польской столицы. Нападавший скрылся, оставив на месте преступления сумку и нож.

По данным радио ZET и издания Gazeta Wyborcza, полиции удалось задержать преступника.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и просят жителей и гостей города соблюдать осторожность.

Напомним, в Одессе пьяный иностранец посреди улицы напал на прохожего и ранил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Как выяснилось, пьяный иностранец поссорился с прохожим из-за того, что ему показалось, что тот смеялся над ним. Во время конфликта иностранец ударил прохожего ножом в живот и скрылся с места преступления. Свидетели сразу позвонили в полицию и вызвали "скорую". Пострадавшего госпитализировали. Копы задержали 24-летнего подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в одном из домов села Калиновка Васильковского района конфликт между двумя мужчинами, распивавшими водку, закончился тем, что один выхватил нож и перерезал горло другому.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег убийство, нападение, нож, Варшава, скрылся, поножовщина, резня

Вы сейчас просматриваете новость " В центре Варшавы мужчина в маске зарезал прохожего". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержана банда, нападавшая на инкассаторов семь лет

Вчера, 19:57

Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин

В Одессе иностранец с ножом набросился на прохожего

9 апреля, 12:58

Пострадавшего госпитализировали с ранением живота

В Киевской области мужчина из-за ревности устроил поножовщину

9 апреля, 10:46

Мужчина избил 19-летнего парня, а потом нанес ему ножевые ранения

Нападение в харьковской электричке: трое подростков ограбили мужчину

8 апреля, 17:10

"Добычей" малолетних грабителей стали три телефона

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

60-летняя Мадонна изменилась до неузнаваемости

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Обильное питье: печальные последствия