В центре Варшавы мужчина в маске зарезал прохожего
Полиции удалось задержать преступника
В центре Варшавы неизвестный мужчина в маске напал на прохожего. Как сообщает радиостанция RMF FM, спасти пострадавшего не удалось.
Инцидент произошел на улице Собеского в южной части центрального района польской столицы. Нападавший скрылся, оставив на месте преступления сумку и нож.
По данным радио ZET и издания Gazeta Wyborcza, полиции удалось задержать преступника.
Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и просят жителей и гостей города соблюдать осторожность.
Напомним, в Одессе пьяный иностранец посреди улицы напал на прохожего и ранил его ножом. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Как выяснилось, пьяный иностранец поссорился с прохожим из-за того, что ему показалось, что тот смеялся над ним. Во время конфликта иностранец ударил прохожего ножом в живот и скрылся с места преступления. Свидетели сразу позвонили в полицию и вызвали "скорую". Пострадавшего госпитализировали. Копы задержали 24-летнего подозреваемого.
Ранее сообщалось, что в одном из домов села Калиновка Васильковского района конфликт между двумя мужчинами, распивавшими водку, закончился тем, что один выхватил нож и перерезал горло другому.
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