В Чехии в рамках ослабления карантина открылись рынки: на каких условиях и почему часть фермеров так и не вернулась

Фермеы и продавцы жалуются, что месяц карантина едва не убил их бизнес

Минус одно ограничение – в Чехии заработали фермерские рынки. Это очередное ослабление карантинных ограничений, которые ранее ввели, учитывая пандемию коронавируса. Наш коллега с "Радио Свобода" побывал на первом открытом в Праге рынке.

Яблоки, клубника и даже арбузы. Кажется, пражане за месяц полного карантина уже отвыкли от рынков как таковых. Однако хоть ограничения ослабили, правил не отменили. В частности, это дистанция между людьми в 2 метра. Ну а у каждого владельца палатки возле рабочего места обязательно должно быть дезинфицирующее средство.

Однако, несмотря на это многие из фермеров к своим рабочим местам не вернулись.

"Кто-то на карантине, кто-то вынужден быть с детьми, поэтому определенное количество наших продавцов мы потеряли. Так же, как и постоянных клиентов. Многие просто боятся сюда приходить", – говорит менеджер рынка Яна Ротрова.

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И те из фермеров, кто все же решился, с такими правилами согласились, потому что больше месяца несут убытки. Даниела Дименде продает на рынке косметику собственного производства. Говорит, что еще бы несколько недель и производство можно было бы закрывать:

"Этот месяц карантина нас едва не ликвидировал окончательно. Поэтому мы согласны принять любые условия, и соблюдать все правила".

Ослабление ограничений в Чехии запланировано в несколько этапов. Однако воплощаться будут они и в дальнейшем только в случае, если количество выявленных зараженных не будет превышать 400 человек в день. Сейчас же этот показатель пределах 150 новых случаев и постепенно уменьшается.

А с 11 мая в школу планируют вернуть старшеклассники. Еще через несколько недель чешское правительство планирует снова открыть салоны красоты, парикмахерские, музеи и галереи. Ну и в начале июня к полноценной работе в планах вернуть бары и рестораны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, когда в Украине закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски. По расчетам Национальной академии наук, пик заболеваемости COVID-19 придется на 2-5 мая. А летальность достигнет максимума 3-8 мая. Это при условии, что карантин будет соблюдаться, а на Пасху и майские праздники люди останутся дома.

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