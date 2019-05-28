Автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик

Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра

Фото: Официальный сайт Национальной полиции.

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находилось 16 школьников из города Полтава. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра, их осматривают больницы. Известно, что два ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района. Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по. Запорожья.

Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ".

Сейчас на месте аварии находятся оба водителя, с ними работают следователи. С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Канаде 11 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом. В момент аварии в салоне находились 23 ребенка.

Как сообщалось, не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Мали.

Тем временем, в Польше горел автобус "Киев – Прага" с 70 пассажирами. Огонь был настолько сильный, что выжег дорожное покрытие под транспортом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"