В ЕК ответили на слова еврокомиссара Хана о конце переговоров с Турцией

Официальная позиция Комиссии всегда выражается ее председателем Юнкером, и только им одним, заявили европейские чиновники

Еврокомиссия (ЕК) придерживается мнения о продолжении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, и от Анкары ждут реализации необходимых реформ, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Решение, принятое коллегией (Еврокомиссией – Ред.), гласит, что надо поддерживать переговоры", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать интервью члена ЕК по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана немецкой газете Die Welt.

В этом интервью, опубликованном во вторник, еврокомиссар выразил мнение, что ЕС продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией переговоры по вступлению страны в Евросоюз.

"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути и прекратить переговоры по вступлению", - заявил Хан. Он считает, что "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".

Схинас подчеркнул, что "официальная позиция комиссии всегда выражается председателем (ЕК Жан-Клодом – Ред.) Юнкером, и только им одним".

"В Варне, где в марте состоялся саммит ЕС – Турция, председатель (Европейского совета Дональд – Ред.) Туск и председатель Юнкер напомнили о необходимости проведения углубленных реформ с целью освобождения политзаключенных и установления добрососедских отношений. Это они сказали президенту (Турции Реджепу Тайипу – Ред.) Эрдогану", – отметил представитель ЕК. По его словам, "это главное для того, чтобы диалог между союзом и Турцией мог продолжаться".

Пресс-секретарь ЕК не стал отвечать на вопрос, можно ли считать, что это было личным мнением Хана, которое не отражает позицию Еврокомиссии.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Турция ждет от ЕС ясного сигнала" по вопросу членства в союзе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил предложения о партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в блоке.