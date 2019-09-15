В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

На переговорах в пятницу стороны действительно начали обсуждать некоторые конкретные вопросы

/ Фото: AFP

В Евросоюзе не понимают, как премьер Великобритании Борис Джонсон пришел к выводу о том, что на переговорах по теме Brexit наметился существенный прогресс.

"Это не так. На самом деле наши люди несколько обескуражены", - заявил британской газете The Guardian источник в ЕС.

Он пояснил, что на переговорах в пятницу стороны действительно начали обсуждать некоторые конкретные вопросы. "Это, конечно, шаг вперед. Но нам нужно было еще давно к этому приступить. А до итогового результата еще далеко", - добавил собеседник издания.

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Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Отмечается, что Джонсон все же выбрал "жесткий Brexit" и 16 сентября во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером намерен говорить именно на своих условиях и отсрочку просить не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Позже законопроект получил одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступало правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

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