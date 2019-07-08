В ЕС ответили на решение Ирана обогащать уран

ЕС ждет заключения МАГАТЭ о деятельности Ирана, прежде чем предпринимать какие-либо ответные меры

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Евросоюз призывает Иран"прекратить и повернуть вспять все виды ядерной деятельности", не предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий, включая обогащение урана выше уровня в 3,67%. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Еврокомиссии в понедельник.

Она подчеркнула, что ЕС "ждет заключения МАГАТЭ о деятельности Ирана", прежде чем предпринимать какие-либо ответные меры.

Ранее стало известно, что Иран начал обогащение урана выше 3,67%. Таким образом, Исламская республика сняла с себя часть обязательств, наложенных "ядерной сделкой".

3,67% обогащения – это был максимальный показатель обогащения урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Таким образом исключалась возможность применения обогащенного урана в военных целях.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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