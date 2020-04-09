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В ЕС рассказали, как Китай и Россия используют пандемию COVID-19 для своих целей

9 апреля, 12:49

Денис Беспалов

Китай и Россия стремятся увеличить свое влияние на глобальном уровне, отметил Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам с целью нарастить свою геополитическую роль в мире. Такую точку зрения он выразил в интервью газете La Repubblica.

"Совершенно очевидно, что Китай и Россия стремятся увеличить свое влияние на глобальном уровне. Логично, что для этого они используют и санитарный кризис, применяя все свои возможности. Эта стратегия построена на демонстрации того, что определенные политические системы эффективнее наших (европейских) в борьбе с пандемией", – сказал Боррель.

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С его точки зрения, "крупные державы, такие как Китай и Россия, при помощи СМИ увеличивают эффект от своей помощи, наращивая свою геополитическую роль в мире, в том числе за счет создания общественного мнения".

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При этом Боррель напомнил о помощи ЕС сначала Китаю в разгар эпидемии в этой стране, а затем Италии, в том числе за счет направления в Ломбардию (наиболее затронутая эпидемией область на севере страны) миссии европейских медиков, которая финансируется за счет ЕС.

"Европа есть, но мы должны наладить лучше коммуникацию с правительствами", – указал дипломат.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Китай ЕС коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

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