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В ЕС сделали жесткое заявление по отсрочке Brexit

8 сентября, 13:18

Министр иностранных дел Франции заявил, что в нынешних условиях перенос выхода невозможен

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз не согласится на отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Это (текущее состояние переговоров, – ред.) очень волнует. Британцы должны сказать нам, что они хотят", – заявил французский министр.

На вопрос, возможна ли очередная отсрочка даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях.

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"Мы не собираемся делать это каждые три месяца", – сказал он.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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Великобритания Евросоюз Brexit

Источник: Reuters

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