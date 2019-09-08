В ЕС сделали жесткое заявление по отсрочке Brexit

Министр иностранных дел Франции заявил, что в нынешних условиях перенос выхода невозможен

Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз не согласится на отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Это (текущее состояние переговоров, – ред.) очень волнует. Британцы должны сказать нам, что они хотят", – заявил французский министр.

На вопрос, возможна ли очередная отсрочка даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях.

Реклама

"Мы не собираемся делать это каждые три месяца", – сказал он.

Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама