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В ЕС впервые применили механизм распределения беженцев

24 ноября, 16:36

Механизм применят в отношении мигрантов, спасенных из судна в Средиземноморье

Потенциал для рынка. Отношение к беженцам как к обузе давно устарело. Они — трудовой ресурс, который может принести новые идеи

Потенциал для рынка. Отношение к беженцам как к обузе давно устарело. Они — трудовой ресурс, который может принести новые идеи / Фото: AFP

В Евросоюзе впервые активировали принятый в сентябре новый механизм распределения беженцев. Новый механизм применят в отношении 213 беженцев, которых спасли волонтеры судна Ocean Viking в Средиземном море.

На борту судна находились 213 мигрантов, которых спасли представители организации "Врачи без границ" и SOS Mеditerranеe в Средиземноморье. Всем мигрантам разрешили высадиться в сицилийском городе Мессина. Теперь их распределят между странами ЕС, которые согласились принять участие в новом механизме.

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Кроме того, в субботу итальянская береговая охрана спасла более 140 мигрантов, которые плыли на судне, которое перевернулось вблизи острова Лампедуза. По словам спасенных мигрантов, около 20 человек с этого судна пропали без вести, сейчас их разыскивают сотрудники европейской пограничной службы.

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Напомним, Франция и Италия призвали создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов на территории ЕС из-за того, что количество людей, въезжающих в Европу, растет.

Также сообщалось, что после пожара в греческом лагере беженцев "Мориа", жертвами которого стали два человека, власти Греции решили депортировать 10 из 13 тысяч его жителей. Массовое выселение проведут с острова Лесбос из-за столкновений в лагере – нелегалы взбунтовались и сцепились с правоохранителями.

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ЕС мигранты беженцы

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