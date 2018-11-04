В ЕС выразили сожаления в связи со смертью Гандзюк

Сегодня, 15:22

Йоханнес Хан подчеркнул, что виновные в смерти активистки должны быть преданы суду

Йоханнес Хан. Фото: AFP
Йоханнес Хан. Фото: AFP

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети в Twitter.

"Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов гражданского общества неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть преданы суду. Мои мысли – вместе с ее семьей и друзьями" говорится в сообщении.

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Ранее, в этот день, 4 ноября, в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что преступление против активистки не имеет срока давности.

Также мы писали, что президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Турцию отреагировал на смерть активистки и поручил силовикам сделать все возможное, чтобы люди, которые на нее напали, были наказаны.

Как сообщалось, Гандзюк, которая в конце сентября записала первое видеообращение в больнице, где она находилась после нападения, по предварительным данным источников издания InfoResist, погибла в результате обрыва тромба.
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Источник:

"Сегодня"

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