В ЕС выразили сожаления в связи со смертью Гандзюк

Йоханнес Хан подчеркнул, что виновные в смерти активистки должны быть преданы суду

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети в Twitter.

"Очень опечален известием о смерти невероятно храброй Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов гражданского общества неприемлемы. Виновные в этом ужасном преступлении должны быть преданы суду. Мои мысли – вместе с ее семьей и друзьями", – говорится в сообщении.

Ранее, в этот день, 4 ноября, в своем микроблоге в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что преступление против активистки не имеет срока давности.

Также мы писали, что президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Турцию отреагировал на смерть активистки и поручил силовикам сделать все возможное, чтобы люди, которые на нее напали, были наказаны.

Как сообщалось, Гандзюк, которая в конце сентября записала первое видеообращение в больнице, где она находилась после нападения, по предварительным данным источников издания InfoResist, погибла в результате обрыва тромба.