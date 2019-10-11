В ЕС жестко ответили на угрозы Эрдогана открыть дверь для беженцев

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз многое сделал, чтобы помочь Турции с беженцами

/ Фото: AFP

Угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге.

"Использовать это (беженцев для угроз в адрес ЕС) – абсолютно неприемлемо", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Евросоюз многое сделал, чтобы помочь Турции с беженцами.

"Мы многое сделали, чтобы помочь Турции с беженцами. Мы уже предоставили 90% средств от 6 млрд евро", – отметил он.

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Также Евросоюз опасается, что военная операция Турции в Сирии приведет к новым потокам беженцев из арабской страны.

"Мы очень опасаемся, что это подорвет политический процесс и приведет к новым потокам беженцев", - сказал представитель ЕС.

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Дипломат подтвердил, что главы МИД обсудят в Люксембурге действия Турции в Сирии. "Министры, как ожидается, пошлют очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия", – подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться санкции в отношении Анкары, представитель ЕС сказал: "Что именно будет сделано (в ответ на операцию Турции – Ред.), обсудят в понедельник министры. Я не хочу прогнозировать обсуждение министров, они будут решать этот вопрос".

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган подверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Напомним, Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Отметим, тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

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