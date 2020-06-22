В Эстонии в страшном ДТП погиб украинец: подробности аварии

Он находился в Эстонии на основании визы

В Эстонии, где ранее водитель попал в ДТП и начал стрельбу, в ДТП на трассе из Таллина в Лаагри погиб 43-летний украинец. Авария произошла в воскресенье утром 21 июня. В автомобиле мужчина был один и скончался от полученных травм на месте происшествия.

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Об этом сообщает ERR.

По словам правоохранителей, автомобиль Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего въехал в заграждение, а затем – в опору моста, который сейчас строится. В результате столкновения авто перевернулось на крышу и упало на металлические конструкции, установленные для строительства.

Также они сообщили, что обстоятельства инцидента и характер повреждений указывают на то, что водитель превысил установленный лимит скорости. На участке, где произошло ДТП, действует временное ограничение скорости 50 км/ч. Следов торможения на месте происшествия не обнаружили.

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Кроме того, украинец не был пристегнут ремнем безопасности.

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Напомним, ранее микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись на трассе Р-23 в Пустошкинском районе Псковской области России, погибли восемь человек, все они граждане Украины.

Предварительно известно, что погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга, большинство погибших – это жители Закарпатья. Все пассажиры микроавтобуса были мужчинами. А микроавтобус был зарегистрирован на Закарпатье.

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