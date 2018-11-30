В Европарламенте призвали ЕС ввести целевые санкции против России за агрессию на Азове

Европа не может самоустраниться, пока Путин медленно, но уверенно меняет основы международного порядка, говорится в письме

Почти сто депутатов Европарламента призвали ввести дополнительные санкции против России из-за агрессии в Азовском море и нападения на украинские корабли. Текст письма европейских парламентариев в Facebook опубликовала Миссия Украины при ЕС.

"97 депутатов Европейского парламента призвали Высокого Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини и правительства европейских государств ввести санкции против России", - говорится в сообщении.

В письме Евродепутаты напоминают, что 25 ноября украинские корабли при проходе через Керченский пролив были атакованы россиянами, экипажи кораблей были захвачены.

По мнению европейских парламентариев, последние события у Керченского пролива должны рассматриваться как часть более широкой стратегии Москвы по усилению напряженности между Россией и Украиной, грубое и провокационное нарушение международных правил и соглашений и прямая угроза европейскому миру и безопасности.

"Агрессия Путина не может оставаться без ответа. Мы, члены Европейского парламента, подписавшие письмо, призываем верховного представителя ЕС Федерику Могерини и всех лидеров европейских правительств наложить целевые санкции против России. Европа не может самоустраниться, пока президент Путин медленно, но верно меняет основы базирующегося на правилах международного порядка", - говорится в письме.

Напомним, из-за агрессивных действий России в Азовском море президент США Дональд Трамп отказался от встречи Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".