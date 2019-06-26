В Европе нашли крупнейшую партию метамфетамина в истории
Совокупная стоимость наркотика оценивается в сотни миллионов евро
Вскоре после того, как нидерландский военный корабль "Гронинген" перехватил на Карибах более 1,6 тонн кокаина, правоохранительные органы королевства сообщили о рекордной находке партии наркотика метамфетамин уже в самой стране.
Наркотическое вещество обнаружили во время рейда в Роттердаме. Метамфетамин хранился в коробках и сумках в потайной комнате коммерческого помещения.
"Общий вес наркотиков составил 2,5 тонны. Их уличная стоимость оценивается в сотни миллионов евро. Такое количество еще никогда не обнаруживалось в Нидерландах и даже Европе", – утверждают полицейские.
Последующее расследование привело стражей порядка на склад в Утрехте, где были найдены 17,5 тысячи литров химических веществ, которые используются для очистки кокаина и производства синтетических наркотиков.
Обнаруженные наркотики и химикаты были уничтожены.
Об арестах в настоящее время ничего не сообщается. Расследование продолжается.
Напомним, что в прошлом году в Бразилии полицейские конфисковали более тонны кокаина, который должны были доставить в Нидерланды в партии с манго.
Кроме того, этой весной в порту Роттердама сотрудники таможенной службы обнаружили 1,6 тонны кокаина, который прислали из Коста-Рики под видом бананов.
Аналогичным образом ранее в этом году пытались прислать наркотики и в Украину – партию кокаина на 51 млн долларов обнаружили в порту "Южный". Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:
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