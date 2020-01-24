В Европе впервые выявили коронавирус

Два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, подтверждены во Франции.
Как сообщает агентство AFP, об этом заявила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен.
Агентство отмечает, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.
Ранее сообщалось, что в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.
Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.
С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".
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