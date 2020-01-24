Коронавирус бушует в Китае: число жертв растет, 10 городов закрыли на карантин

Зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений.

Ранее сообщалось о 830 инфицированных и 25 погибших. К настоящему времени зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания – один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с Россией.

По данным на утро пятницы 24 января, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

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Как сообщают СМИ, транспортное сообщение с Уханем, от куда начала распространятся болезнь, приостановили еще утром в четверг 23 января. В городе закрыли аэропорт и железнодорожные вокзалы. Аналогичные ограничения были введены в Хуангане и Чжицзяне. Кроме этого, в Хуангане перестали работать кинотеатры, интернет-кафе и другие развлекательные заведения. Теперь ограничения по передвижению ввели в Эчжоу, Чиби, Хуанши, Сянтао и ряде других китайских городов – всего 10 городов.

Также сообщается, что власти обеспокоены празднованием китайского Нового года, когда сотни миллионов граждан путешествуют по всей стране. Из-за этого в столице отменили ряд праздничных мероприятий. Кроме этого, дворец-музей "Запретный город" объявил, что будет закрыт на неопределённый срок.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах – Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.

Напомним, в Минздраве Украины уже оценили риск занесения коронавируса в страну.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта все подробности".

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