В Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус: что известно

Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти

/ Фото: THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO/Handout via REUTERS

В Украине изучали три случая подозрения на поражение коронавирусом: два из них не подтвердились, а третий исследуют эпидемиологи.

Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет Укринформ.

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"Мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два не подтверждены, по одному проводится расследование с привлечением украинских специалистов-эпидемиологов", – сказала Скалецкая.

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Она уверила, что об исследовании каждого из случаев проинформируют население.

"К населению просьба: принимать обычные меры при любых эпидемиологических ситуациях: мыть руки, обращаться к врачу при любых признаках, чтобы врач устанавливал диагноз и назначал необходимое лечение", – резюмировала министр.

Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.

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