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В Евросоюзе окончательно утвердили сделку о Brexit

30 января, 15:42

Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС в полночь 31 января

/ Фото: Pixabay

Европейский Совет утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit). Таким образом, Брюссель окончательно завершил процесс ратификации соглашения со своей стороны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", – говорится в сообщении.

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Напомним, Европейский парламент 29 января, ратифицировал соглашение о Brexit.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Ранее сообщалось,Лондон перестал быть ведущим мировым финансовым центром из-за Brexit.

Также сообщалось, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания ЕС выход Brexit

Источник: Сегодня

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