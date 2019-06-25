Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Facebook посоветовали поискать "более глубокие корни" Brexit, нежели вмешательство России

25 июня, 08:54

Также в Facebook заявили о необходимости государственного регулирования соцсетей

Фото: Getty Images

Руководство компании Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило "никаких доказательств" вмешательства России в ход референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью соцсети. Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг.

По его словам, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".

При этом, вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей.

"Создание подобных правил не является задачей частных компаний – ни больших, ни малых", – подчеркнул он.

Клегг заявил о "срочной необходимости" создания новых норм по защите данных и ведения избирательных кампаний, а также оценки высказываний, которые разжигают ненависть.

Ранее сообщалось, что Facebook не обнаружила на страницах одноименной социальной сети существенных следов российского вмешательства в агитационную кампанию накануне референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС.

Такая информация была предоставлена ​​в письме директора по вопросам политики Facebook в Соединённом Королевстве Саймона Милнера на имя председателя Комитета Палаты общин в области цифровых технологий, культуры СМИ и спорта Дамиана Коллинза.

Напомним, что в британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit.

Ранее экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября. 


Между тем, Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit без соглашения и пришла к выводу, что подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, Евросоюз, Facebook, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " В Facebook посоветовали поискать "более глубокие корни" Brexit, нежели вмешательство России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

DW.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число кандидатов на пост британского премьера сократилось до шести

14 июня, 14:07

Министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок объявил о снятии своей кандидатуры

Brexit, наркотики и рок-н-ролл: как выбирают замену для Терезы Мэй в Великобритании

13 июня, 07:19

Борис Джонсон в фаворитах, а два его соперника признались, что пробовали наркотики

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Как мальчик рос с ягуарами: невероятная история

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Звездой королевского выхода на балкон стал младший сын Кейт...

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

5 самых полезных фруктов для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь