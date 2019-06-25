В Facebook посоветовали поискать "более глубокие корни" Brexit, нежели вмешательство России

Также в Facebook заявили о необходимости государственного регулирования соцсетей

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Руководство компании Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило "никаких доказательств" вмешательства России в ход референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью соцсети. Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг.

По его словам, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".

При этом, вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей.

"Создание подобных правил не является задачей частных компаний – ни больших, ни малых", – подчеркнул он.

Клегг заявил о "срочной необходимости" создания новых норм по защите данных и ведения избирательных кампаний, а также оценки высказываний, которые разжигают ненависть.

Ранее сообщалось, что Facebook не обнаружила на страницах одноименной социальной сети существенных следов российского вмешательства в агитационную кампанию накануне референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС.

Такая информация была предоставлена ​​в письме директора по вопросам политики Facebook в Соединённом Королевстве Саймона Милнера на имя председателя Комитета Палаты общин в области цифровых технологий, культуры СМИ и спорта Дамиана Коллинза.

Напомним, что в британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit.

Ранее экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.

Между тем, Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit без соглашения и пришла к выводу, что подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

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