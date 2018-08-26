В Германии хотят запретить скрывать лицо в суде

Сегодня, 23:31

Как отметил министр юстиции, сокрытие лица несовместимо с установлением истины

Фото: sputnik.az
Фото: sputnik.az

Федеральные земли Германии Северный Рейн-Вестфалия и Бавария планируют направить в Бундесрата законопроект, запрещающий скрывать лицо в суде. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Как отметил министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Петер Бизенбах, сокрытие лица несовместимо с установлением истины и должно быть запрещено в суде, ведь без мимики и жестов свидетельство ничего не стоят.

"Если у свидетеля выступает пот на лбу, или его лицо искажает гримаса, то судьи должны иметь возможность учитывать это в оценке показаний", – заявил Бизенбах.

Законопроект подадут в Бундесрат по решению конференции министров юстиции обеих федеральных земель, состоявшейся в июне. Сейчас в Германии нет основательной запрета на закрывание лица в ходе судебного заседания.

Запрет, согласно планам авторов инициативы, должен распространяться также на маски, балаклавы и мотоциклетные шлемы и действовать в отношении всех участников судебного процесса. Исключения предусмотрены только для участников процесса, жизни которых угрожает опасность, а также для жертв нападений с применением кислоты. Законопроект рассмотрят 21 сентября на первом заседании Бундесрата после летнего перерыва.

Напомним, хорватский генерал Слободан Пральяк во время заседания Международного трибунала в Гааге по бывшей Югославии решил покончить с собой, выпив яд

Также мы писали, что присяжные в суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.
суд, законопроект, балаклавы

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