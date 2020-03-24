В Германии мужчина "с коронавирусом" облизывал поручни в метро

Полиция немецкого Мюнхена арестовала 33-летнего мужчину по обвинению в нарушении карантина и по подозрению в распространении коронавируса, которым в стране заразились десятки тысяч человек, включая и украинцев.
Как сообщает издание Deutsche Welle, задержанный опубликовал в соцсети видео, на котором он облизывал автоматы по продаже билетов в метро, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора.
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При задержании 23 марта мужчина заявил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим его взяли под стражу и начали расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью – полиция пытается выяснить, действительно ли он заражен.
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Стоит отметить, что в ФРГ, где на данный момент коронавирус подтвердился у более чем 29 тыс. человек, ввели жесткие ограничения для населения, включая закрытие всех школ и запрет на встречи более двух человек.
А Бавария, столицей которой и является Мюнхен, была первой федеральной землей Германии, которая объявила частичный локдаун из-за пандемии: закрыты также рестораны, кафе, парикмахерские и гипермаркеты.
При этом по прогнозу канцлера Ангелы Меркель, переболеть коронавирусомv COVID-19 может до 70% населения страны.
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