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В Германии на сельском поле обнаружили загадочный кратер

25 июня, 05:50

Перед находкой местные жители слышали взрыв и ощущали вибрации

Фото: AFP

В Германии, где то и дело продолжают находить "подарки" из прошлого в виде неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой, обнаружили последствия необнаружения одного из них.

Ссылаясь на немецкую полицию, Associated Press сообщает, что утром 23 июня в поле около города Лимбург в центральной части ФРГ был найден кратер диаметром 10 метров и 4 метра в глубину.

Местные жители утверждают, что перед обнаружением в районе появившегося кратера произошел громкий взрыв. Кроме того, ощущались вибрации, однако никто не пострадал.

Судя по форме кратера и других факторах, эксперты по обезвреживанию взрывчатых веществ заявили, что причиной беспокойства стала разорвавшаяся бомба.

Напомним, в апреле в немецком Франкфурте обезвредили другой снаряд, который был обнаружен в протекающей через город реке Майн. Американскую 250-килограммовую авиабомбу было решено взорвать прямо под водой.


Как мы уже писали, похожий снаряд нашли во время строительных работ в самом центре Дрездена в прошлом году. На время обезвреживания были эвакуированы жители и работники зданий в радиусе 400 метров от опасной находки.

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Тег Германия, взрыв, бомба, снаряд, авиабомба, кратер, вторая мировая война, обезвредили

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