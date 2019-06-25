В Германии на сельском поле обнаружили загадочный кратер
Перед находкой местные жители слышали взрыв и ощущали вибрации
В Германии, где то и дело продолжают находить "подарки" из прошлого в виде неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой, обнаружили последствия необнаружения одного из них.
Ссылаясь на немецкую полицию, Associated Press сообщает, что утром 23 июня в поле около города Лимбург в центральной части ФРГ был найден кратер диаметром 10 метров и 4 метра в глубину.
Местные жители утверждают, что перед обнаружением в районе появившегося кратера произошел громкий взрыв. Кроме того, ощущались вибрации, однако никто не пострадал.
Судя по форме кратера и других факторах, эксперты по обезвреживанию взрывчатых веществ заявили, что причиной беспокойства стала разорвавшаяся бомба.
Напомним, в апреле в немецком Франкфурте обезвредили другой снаряд, который был обнаружен в протекающей через город реке Майн. Американскую 250-килограммовую авиабомбу было решено взорвать прямо под водой.
Как мы уже писали, похожий снаряд нашли во время строительных работ в самом центре Дрездена в прошлом году. На время обезвреживания были эвакуированы жители и работники зданий в радиусе 400 метров от опасной находки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Германии на сельском поле обнаружили загадочный кратер". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожской области обезвредили авиабомбу весом в 100 кг
Авиабомбу и десятки снарядов сотрудники ГСЧС уничтожили на специальном полигоне
В Кировоградской области нашли два снаряда времен Второй мировой
Два уцелевших за 75 лет боеприпаса обнаружили жители Долинского района во время полевых работ