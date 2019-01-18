В Германии не верят в повторный референдум Британии по Brexit
Глава МИД Германии считает, что теперь слово за парламентом Британии и повторный референдум уже ничего не даст
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что до второго референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС дело не дойдет. Об этом он заявил в четверг в Берлине во время "Политической беседы", сообщает агентство Нandelsblatt.
"Если британцы захотят, то решение об этом должен будет принимать парламент. Сейчас нет признаков того, что это произойдет", — сказал Маас.
В то же время он заметил, что в Европе многие бы приветствовали такое решение. По мнению Мааса, Brexit "создает много проблем, в которых не нуждается мир".
Напомним, что согласно опросу YouGov, проведенному 16 января, Великобритания проголосовала бы за то, чтобы остаться в Европейском союзе с перевесом в 12%, что является самым высоким уровнем после шокового референдума по Brexit 2016 года.
Парламент Великобритании 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщил лидер Палаты общин Андреа Ледсом.
Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.
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