В Германии не верят в повторный референдум Британии по Brexit

Глава МИД Германии считает, что теперь слово за парламентом Британии и повторный референдум уже ничего не даст

Фото: AFP

В Германии не верят в повторный референдум Британии по Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0d3/40a/5c40d340a7024.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0d3/40a/5c40d340a7024.jpg 2019-01-18T01:44:00+02:00 Евросоюз Глава МИД Германии считает, что теперь слово за парламентом Британии и повторный референдум уже ничего не даст

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что до второго референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС дело не дойдет. Об этом он заявил в четверг в Берлине во время "Политической беседы", сообщает агентство Нandelsblatt.

"Если британцы захотят, то решение об этом должен будет принимать парламент. Сейчас нет признаков того, что это произойдет", — сказал Маас.

В то же время он заметил, что в Европе многие бы приветствовали такое решение. По мнению Мааса, Brexit "создает много проблем, в которых не нуждается мир".

Напомним, что согласно опросу YouGov, проведенному 16 января, Великобритания проголосовала бы за то, чтобы остаться в Европейском союзе с перевесом в 12%, что является самым высоким уровнем после шокового референдума по Brexit 2016 года.

Парламент Великобритании 29 января проведет голосование относительно запасного плана премьер-министра Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщил лидер Палаты общин Андреа Ледсом.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

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