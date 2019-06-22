В Германии полиция применила перцовый газ против защитников климата
В столкновениях с демонстрантами ранены по меньшей мере 6 полицейских
Во время многотысячной "антиугольной" акции протеста возле г.Ахен (Германия) между митингующими и полицией произошли столкновения, стражи порядка применили слезоточивый газ.
Об этом сообщили организаторы акции – общественное движение Ende Gelände, пишет Укринформ.
"Во время акций протеста в районе рейнских буровых шахт активисты вышли к месту открытого карьера Гарзвайлер. Полиция применила перечный газ", – говорится в сообщении.
Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия неоднократно предупреждала протестующих об опасности проведения акции возле карьера, где высота обрыва достигает 40 метров.
Правоохранители пытались не допустить людей к месту добычи, активисты прорывались через полицейский кордон.
По данным правоохранителей, в столкновениях с демонстрантами ранены по меньшей мере 6 полицейских.
Напомним, в Бельгии прошла многотысячная демонстрация подростков. Они пропустили школу, а вместо учебников взяли в руки транспаранты с требованием к чиновникам подумать об экологии. Дети говорили, что школа – не главное, если климатическая катастрофа может уничтожить весь мир. То же самое беспокоит и остальных учеников, которые сюда пришли.
Кроме этого, под кинотеатром "Киев" в столице провели акцию протеста. Десятки людей пришли под историческое здание и перекрыли центральную улицу Киева. Люди протестуют против захвата кинотеатра.
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